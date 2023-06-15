باحث شرعي لقناة الناس: لو فقدت المجتمعات التواضع ستتوقف الحياة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، «إننا نحاول أن نبصر الناس بخطورة عدم وجود صفة التواضع، فإن اختفاء صفة التواضع من المجتمع يمثل خطورة كبيرة، وستحدث حالة توقف للحياة».

الفروق الفردية بين الناس

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «الناس كلها هتبقى متكبرة مع بعضها البعض، مش هقدر أقول لحد مشكلتى عشان يساعدنى فيها، لأننا مش مؤمنين بالفروق الفردية بين الناس».

التحلي بالتواضع في التعامل مع الناس

وأشار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء إلى أنه إذا كنت في نازلة أو مشكلة وأنت غير مؤمن باختلاف القدرات بين الناس فلن تتمكن من الاستعانة بالآخرين، مؤكدا أنه يجب على المؤمن أن يتسم ويتحلى بالتواضع في تعاملاته مع الآخرين.