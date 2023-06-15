«الأرصاد» تحذر من موجة شديدة الحرارة: تنكسر قبل امتحان العربي للثانوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، تبدأ صباح غدا الجمعة وتنكسر بداية من صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، تزامنا مع عقد امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، حيث يكون الطقس، حاراً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية، وستكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 36 درجة مئوية ومن الممكن أن تصل في بعض المناطق إلى 38 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد تتجاوز الـ40 درجة مئوية، لأننا سوف نتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إنه اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم السبت سنشهد أجواء شديدة الحرارة، على أن تنكسر الموجة الحارة يوم صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، لافتة إلى أن معدلات درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل، حيث ستكون درجة الحرارة 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مطالبة جموع المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، والإكثار من تناول السوائل والمرطبات.

الأرصاد: انكسار درجات الحرارة مع امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت "غانم" أنه سيكون هناك انكسار في درجات الحرارة بدءا من يوم الأحد تزامنا مع عقد امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة سوف تنتهي بداية من يوم الأحد المقبل.