«الأرصاد» تكشف عن ارتفاع جديد في الحرارة: يصل إلى 4 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تسجيل ارتفاع جديد في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، يومي الجمعة والسبت بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات مئوية.

ويسود في الفترة من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

شبورة حتى السادسة صباحا

كما تشهد البلاد يومي الجمعة والسبت شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ أنها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفق بيان الأرصاد، يتوقع أن تأتي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 21

- دمياط 27 - 21

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 28 - 20

- رفح 28 - 20

- رأس سدر 34 - 23

- نخل 32 - 18

- كاترين 27 - 14

- الطور 33 - 24

- طابا 31 - 21

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 29 - 21

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 26 - 20

- السلوم 32 - 24

- سيوة 34 - 26

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 36 - 27

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 27

- شلاتين 35 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 37 - 24

- قنا 38 - 25

- الأقصر 39 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 38 - 25

- أبو سمبل 39 - 26