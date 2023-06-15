باحث شرعي لـ قناة الناس: التواضع أمر إلهي في كل الأمم

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى، أعطى كل واحد 24 قيراط في حياته، «كل واحد حياته مكتملة باللى فيها سواء علم أو عمل، كل واحد ربنا مخلي له بركة فى عمله وحياته، وثواب عظيم على ما يفعله، سواء مزارع أو معلم أو صانع أو سائق، ربنا ممكن يعطيك صحة لكن عندك مشاكل فى حاجة ثانية، ممكن الـ24 قيراط الخاصة بك يكونوا صحة وثراء وعلم».

الديانات السماوية

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «لازم نعرف إن التواضع أمر إلهي فى كل الأمم، وكل الديانات السماوية، دى قيمة عظيمة إنسانية، لما جاء الإسلام رحمة للعالمين، ومن أو مرتكزات الرحمة التواضع، لأن لو مفيش تواضع هيكون فى رحمة إزاى».

هيئة كبار العلماء

وأشار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء إلى أن التواضع يحل الكثير من مشكلات المجتمع، والتواضع في حد ذاته هو أمر رباني، ونجد التواضع في جميع الديانات السماوية التى أكدت وحثت على التواضع.