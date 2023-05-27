محلل عسكري عراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا ارتكبت جريمة في حق بغداد بقرار حل الجيش

أكد العميد ركن أعياد الطوفان المحلل العسكري العراقي، أن الإدارة الأمريكية ارتكبت جريمة في حق العراق، بقرار الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر بحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، إذ أمعن في تأزيم الوضع المآساوي والقاسي الذي عاشه الشعب العراقي على مدار 20 سنة.

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بنيت على المحاصصة الطائفية

أوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما بني في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بني على المحاصصة الطائفية وعلى الفساد والمحسوبية، على حساب الكفاءة والخبرة والنزاهة.

وأشار إلى أن مئات المليارات التي تم صرفها على إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، ذهب هبًاء منثورًا عندما هربت كثير من فرق الجيش والأجهزة الأمنية عام 2014، في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، من مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت إلى أن الشعب العراقي تأثر بشدة حينما وجد هذه القوات التي أنفق عليها مئات المليارات، لم تستطع الصمود أمام قلة من المجرمين، مشيرًا إلى أن الأمر تطلب إعادة تنظيم، مؤكدًا أن رئيس الوزراء العراقي استشعر هذا الخطر الكبير الذي وقعت فيه القوات المسلحة، ويعمل على إعادة النظر في إعادة التنظيم والتسليح والتدريب.