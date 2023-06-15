موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية.. اعرف عدد الأيام

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى 1444 في السعودية، حيث يرغب الكثيرون في معرفة أيام الاحتفال وموعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية، سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية، وأيام الإجازة للقطاع العام والخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة بالمملكة العربية السعودية، بأن عيد الأضحى المبارك في السعودية لهذا العام فلكيا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل، ويمكن أن يكون موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية بعد تحديد أيام العيد.

ووفق الجمعية الفلكية، فشرعا فسيتم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو آخر الأيام قدسية، والذي يكون فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية.. 9 أيام

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أعلنت موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.