عاجل.. صدمة للأهلي في التصنيف العالمي رغم التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التصنيف الشهري للأندية على مستوى العالم في عام 2023، حيث تراجع النادي الأهلي إلى المركز السادس ضمن تصنيف الأندية.

وتفوق المارد الأحمر خلال تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الأخير على العديد من كبرى الأندية الأوروبية وعلى رأسها بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يتصدر تصنيف الأندية

وتصدر ريال مدريد قائمة أندية العالم وفي جعبته 320 نقطة، فيما جاء فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا في المركز الثاني برصيد 279 نقطة، بينما احتل نادي فلامنجو البرازيلي المركز الثالث برصيد 278 نقطة، وجاء نادي بنفيكا في المركز الرابع برصيد 257 نقطة، وإنتر ميلان الإيطالي في المركز الخامس برصيد 249 نقطة.

وجاء النادي الأهلي في المركز السادس ضمن التصنيف الشهري لأندية العالم، وفي جعبته 237 نقطة، متفوقا بذلك على نادي مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 230 نقطة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج مؤخرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي، وذلك عقب الانتصار في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، قبل التعادل الإيجابي في مواجهة الإياب مع الفريق المغربي بنتيجة 1-1.