المشدد 5 سنوات لعامل نظافة متهم بسرقة هاتف طفل في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل نظافة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه في واقعة سرقة هاتف من طفل بالإكراه.

حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز إبراهيم رئيس المحكمة، جاء في القضية المقيدة برقم 25866 لسنة 2022 جناية قسم شرطة باب شرقي.

تفاصيل القضية

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بسرقة المجني عليه «ح.ا.ع» تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وقوع الحادث ليلا

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال سير المجني عليه «ح.ا.ع» 11 عامًا، ليلًا بالطريق العام، حيث اعترض المتهم «ف.ا.ن» عامل نظافة، طريقه وأثناء محاولة الفرار منه سقط الطفل أرضًا بقضيب الترام.

استغل المتهم الفرصة وسرق هاتفه المحمول كرهًا عنه وأشهر سلاح أبيض وأصابه، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول وفر هاربا.

وتحرر محضر بالواقعة وإلقاء القبض على المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.