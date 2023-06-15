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أمين الفتوى لـ قناة الناس: قراءة القرآن بدون تجويد ليست إثما

كتب:

محمد أيمن سالم
08:00 م | الخميس 15 يونيو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «سعاد»، مفاده إنها تقرأ القرآن وتختمه كل 10 أيام، لكن لا تستطيع التلاوة بالتجويد، فهل عليها إثم؟.

 

من الناس لا يعرف التجويد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «كثير من ومن الناس لا يعرف التجويد، وبعد كده يقول صعب على أتعلم، طيب ينفع اكتفى القراءة، طبعا يجوز القراءة كما هو حالك، ولا أى إثم عليك وأنت مأجور إن شاء الله».

 القرآن دون تجويد

واستكمل: «أحد العلماء أفتى بإن من يقرأ القرآن دون تجويد آثم، طيب كده كل الناس هتبقى مذنية، والستات البسيطة اللى فى البيوت دى تعمل إيه، هذا غير معقول طبعا، كل واحد يقرأ القرآن كما هو على حاله، ومن يستطيع التعلم وعنده وقت للتعلم يتعلم وله أجر كبير».

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