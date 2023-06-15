باحث شرعي لـ قناة الناس: النبي حذرنا من الكبر والمتكبرين

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الكبر، وهو عدم قبول الحق وعدم إعطاء الناس حقوقهم.

الكبر وقلوب المؤمنين

تابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس،: «من في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق وغمْط الناس».