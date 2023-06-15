اقرأ غدا في عدد «الوطن».. موانئ مصر «الخير على كل باب»
كتب:
محمد عزالدين
08:06 م | الخميس 15 يونيو 2023
عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- موانئ مصر «الخير على كل باب»
- الرئيس يفتتح محطة «تحيا مصر» وعددا من المشروعات
- السيسي: «اللي عاوز يبني بلده ما بيخافش وكل ما نفعله من أجل أولاد مصر وأحفادها»
- الرئيس: هدفنا وضع البلد على خريطة المنافسة العالمية وتعزيز قدراتها
- البنية التحتية ضرورية لبناء أفريقيا.. ولن نتهاون في مواجهة التعديات
- رئيس «cma» الفرنسية: مصر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للنقل والتجارة العالمية
- وزير النقل: «الإسكندرية الكبير» سيصبح درة موانئ «المتوسط»
- «الوزير»: الرئيس وجه بإسناد «البنية الأساسية» لشركات مصرية ودون قروض
- «معيط»: طورنا منظومة الجمارك ووحدنا إجراءات الإفراج لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية
- الحوار الوطني.. «الصحة والشباب مستقبل مصر»
- مناقشات واسعة داخل اللجان.. وعشرات التوصيات من الحضور
- «الصحة» تفتح ملف المنظومة الطبية.. و«التنسيقية׃ خطة لهيكلة الرعاية الأولية.. و«السبكي»: تكلفة «التأمين الشامل» بلغت 51.2 مليار جنيه
- لجنة الشباب تبحث ملف ريادة الأعمال وتقدم حلولا لمشاكل أصحاب الشركات الناشئة.. والمقرر: أجرينا جولات في 108 جامعات لجمع المقترحات
- الطريق إلى الوطن.. الإسكان.. المشروعات تغير وجه مصر
الصفحة الثانية
- الحوار الوطني.. «الصحة والشباب.. مستقبل مصر»
- لجنة «الصحة»: نسعى للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ
- رئيس «الرعاية الصحية»: 15.2 مليار جنيه تكلفة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» حتى الآن
الصفحة الثالثة
- «الشباب» تبحث ريادة الأعمال وتقدم حلولا لمشكلات «الشركات الناشئة»
- مقرر مساعد «القضية السكانية»: لا يوجد في الإسلام أو المسيحية ما يمنع من تنظيم الأسرة
الصفحة الرابعة
- «التنسيقية»: خطة لإعادة هيكلية منظومة الرعاية الصحية وتفعيل دور الطب الوقائي
- نواب وسياسيون يوصون باعتماد سياسات حكومية محفزة للقطاعات الشبابية
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: محرر مزدوج
الصفحة الخامسة
- موانئ مصر «الخير على كل باب»
- السيسي: «اللي عاوز يبني بلده مابيخافش»
- التطوير هو المستقبل.. وكل ما نفعله من أجل أولاد مصر وأحفادها
- نستهدف وضع البلد على خريطة المنافسة العالمية للاستفادة من قدراتها وموقعها وتشجيع المستثمرين
- كل طوبة في البلد دي أنا معاها وشايفها.. ولن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة
- البلاد لا تبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين: «لازم نحل للموظف مشاكله ونشجعه علشان يخلص الشغل»
الصفحة السادسة
-وزير النقل: «الإسكندرية الكبير» سيصبح درة موانئ «المتوسط».. و13 شركة مصرية نفذت أعمال التطوير
-رئيس «cma» الفرنسية: مصر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للنقل والتجارة
الصفحة السابعة
- «المالية»: طورنا منظومة الجمارك لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية
- اقتصاديون: التطوير يضعنا على خريطة المنافسة.. والقطاع الخاص شريك في التنمية
الصفحة الثامنة
- «الإسكان» «بالمشروعات.. وجه مصر يتغير»