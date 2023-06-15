اقرأ غدا في عدد «الوطن».. موانئ مصر «الخير على كل باب»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- موانئ مصر «الخير على كل باب»

- الرئيس يفتتح محطة «تحيا مصر» وعددا من المشروعات

- السيسي: «اللي عاوز يبني بلده ما بيخافش وكل ما نفعله من أجل أولاد مصر وأحفادها»

- الرئيس: هدفنا وضع البلد على خريطة المنافسة العالمية وتعزيز قدراتها

- البنية التحتية ضرورية لبناء أفريقيا.. ولن نتهاون في مواجهة التعديات

- رئيس «cma» الفرنسية: مصر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للنقل والتجارة العالمية

- وزير النقل: «الإسكندرية الكبير» سيصبح درة موانئ «المتوسط»

- «الوزير»: الرئيس وجه بإسناد «البنية الأساسية» لشركات مصرية ودون قروض

- «معيط»: طورنا منظومة الجمارك ووحدنا إجراءات الإفراج لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية

- الحوار الوطني.. «الصحة والشباب مستقبل مصر»

- مناقشات واسعة داخل اللجان.. وعشرات التوصيات من الحضور

- «الصحة» تفتح ملف المنظومة الطبية.. و«التنسيقية׃ خطة لهيكلة الرعاية الأولية.. و«السبكي»: تكلفة «التأمين الشامل» بلغت 51.2 مليار جنيه

- لجنة الشباب تبحث ملف ريادة الأعمال وتقدم حلولا لمشاكل أصحاب الشركات الناشئة.. والمقرر: أجرينا جولات في 108 جامعات لجمع المقترحات

- الطريق إلى الوطن.. الإسكان.. المشروعات تغير وجه مصر

الصفحة الثانية

- الحوار الوطني.. «الصحة والشباب.. مستقبل مصر»

- لجنة «الصحة»: نسعى للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ

- رئيس «الرعاية الصحية»: 15.2 مليار جنيه تكلفة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» حتى الآن

الصفحة الثالثة

- «الشباب» تبحث ريادة الأعمال وتقدم حلولا لمشكلات «الشركات الناشئة»

- مقرر مساعد «القضية السكانية»: لا يوجد في الإسلام أو المسيحية ما يمنع من تنظيم الأسرة

الصفحة الرابعة

- «التنسيقية»: خطة لإعادة هيكلية منظومة الرعاية الصحية وتفعيل دور الطب الوقائي

- نواب وسياسيون يوصون باعتماد سياسات حكومية محفزة للقطاعات الشبابية

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: محرر مزدوج

الصفحة الخامسة

- موانئ مصر «الخير على كل باب»

- السيسي: «اللي عاوز يبني بلده مابيخافش»

- التطوير هو المستقبل.. وكل ما نفعله من أجل أولاد مصر وأحفادها

- نستهدف وضع البلد على خريطة المنافسة العالمية للاستفادة من قدراتها وموقعها وتشجيع المستثمرين

- كل طوبة في البلد دي أنا معاها وشايفها.. ولن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة

- البلاد لا تبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين: «لازم نحل للموظف مشاكله ونشجعه علشان يخلص الشغل»

الصفحة السادسة

-وزير النقل: «الإسكندرية الكبير» سيصبح درة موانئ «المتوسط».. و13 شركة مصرية نفذت أعمال التطوير

-رئيس «cma» الفرنسية: مصر تحتل موقعا استراتيجيا مهما للنقل والتجارة

الصفحة السابعة

- «المالية»: طورنا منظومة الجمارك لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية

- اقتصاديون: التطوير يضعنا على خريطة المنافسة.. والقطاع الخاص شريك في التنمية

الصفحة الثامنة

- «الإسكان» «بالمشروعات.. وجه مصر يتغير»