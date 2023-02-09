«الفني للمسرح» و«التنسيق الحضاري» يستعدان لتطوير منطقة المسارح

تفقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء إبراهيم عبد الباقي نائب محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، محيط منطقة المسرح القومي والطليعة والعرائس بحي العتبة.

تطوير مسارح الدولة تيسيرا على الجمهور

جاء ذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، المزمع تنفيذها لإعادة صياغة المساحات المحيطة بالمسارح الثلاثة، وذلك تيسيرا على الجمهور ومرتادي المسارح، إلى جانب إضفاء رؤية جمالية بالمنطقة، كما شهدت الزيارة تفقد مشروع تطوير حديقة الأزبكية والوقوف على الخطوات التنفيذية للمشروع.

إيهاب فهمي وعادل حسان يُشاركان في الجولة

حضر الزيارة الفنانون إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، والفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.