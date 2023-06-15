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أستاذ شريعة لـ قناة الناس: التجريد عن الصوفية في القلب من الانشغال بغير الله

كتب:

محمد أيمن سالم
09:00 م | الخميس 15 يونيو 2023
الدكتور محمد مهنا

الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التجريد عند الصوفية، نوعان، الأول تجريد من الأسباب الظاهرة، يعني تجريد القلب وتفريغ الجوارح من كل ما يشغل عن عبادة الله، لافتا إلى أن النوع الثاني، هو التجريد الباطن هو إفراغ القلب من كل ما يشغله عن الله.

التجرد الظاهر عند الصوفية

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «التجرد الظاهر، يعني يجرد القلب والقالب من الانشغال بغير الله تعالى، والاهتمام بغير الله عز وجل، عشان كده هذا المعنى عند الصوفية بيكون له مقتضى في السلوك».

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