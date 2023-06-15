إصابة شخصين في مشاجرة بضواحي بورسعيد

أصيب شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة بروتكس بحي الضواحي ببورسعيد مساء اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور رضا أحمد محمد 38 سنة مصابا بجروح قطعية بالصدر من الناحية اليمني والوجه، كما وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد جمال محمد سيد 41 سنة مصابا بطعنتين نافذتين بالرقبة والبطن وطعنات فالجانب الأيسر وجرح قطعي بالساعد الأيسر، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

مشاجرة في بورسعيد

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الحادث أن مشاجرة نشبت بين المصابين وآخرين بالأسلحة البيضاء على خلفية مشاجرات سابقة ويجري ضبط أطراف المشاجرة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية التي توقفت بسبب الحادث