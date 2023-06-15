إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة بالطوب والعصى بين عائلتين، بقرية عبد اللطيف يوسف بمركز الفشن جنوب بني سويف بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين جنوب بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية عبد اللطيف يوسف بدائرة المركز، وجرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفض المشاجرة وضبط أطرافها.

كردون أمني لمنع تجدد المشاجرة

وبالانتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من الفصل بين طرفي المشاجرة وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية، منعًا لتجدد المشاجرة مرة أخرى.

أسماء المصابين في المشاجرة

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص، وهم: «محمد.خ.ت» 32 سنة فلاح، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، «عبد الناصر.م.ك» 49 سنة فلاح، مصاباً بجرح سطحى بالوجه، وحمدى.ا.ت» 22 سنة مصاباً بكدمة بالضلوع، «وردة.خ.ت» 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، «اسلام.ع.ت» 15 سنة مصابا بكدمة بالضلوع، «مصطفى.ع.م» 18 سنة، مصابا بجرح بالوجه حوالي 5 سنتيمترا.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الشرطة من تحديد طرفي المشاجرة، وضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة.