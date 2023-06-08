وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جهود السعودية لتحقيق الاستقرار في السودان

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدعم جهود السعودية لتحقيق الاستقرار في السودان، مؤكداً أن أمريكا والسعودية تسعيان لجلب طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات، ووقف الاقتتال الدائر هناك، وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، بالإضافة إلى إنهاء الصراعات في مناطق أخرى بالقارة الأفريقية.

اتفاقية تنهي الصراع الدائر في تيجراي

وأوضح «بلينكن»، في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن بلاده تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإضافة لذلك تفعل نفس الأمر من خلال شراكات مستمرة ومعززة لمواجهة الإرهاب، بالتعاون مع جميع الأطراف في مواصلة الجهود الرامية لتحقيق الأهداف من خلال اتفاقية تنهي الصراع الدائر في إقليم «تيجراي» بإثيوبيا.

شراكة الولايات المتحدة والخليج

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، وتواصل الولايات المتحدة التواصل مع الجانب الإثيوبي، لتحقيق الانتقال السلمي ووقف الصراع العرقي هناك وتحقيق السلام والحد من القتال، مضيفاً أن شراكة الولايات المتحدة والخليج تمتد لمجابهة بعض الأزمات في المنطقة، وتسعى لاقتناص الفرص المتبادلة وتحقيق الامتيازات لجميع شعوب المنطقة.