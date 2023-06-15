عاجل.. زلزال جديد يضرب خليج عدن بشدة 4.9 درجة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، تضرب منطقة خليج عدن، في جنوب البحر الأحمر، ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال.

زلزال وقع شمال الفلبين

يأتي زلزال خليج عدن بعد ساعات من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال الفلبين، صباح اليوم الخميس، بقوة 6.2 درجة، وكان مركزه في جزيرة «ميندورو» بشمال الفلبين، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

زلزال سابق ضرب تركيا

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 44373 قتيلاً، ونحو 63 ألف جريح.