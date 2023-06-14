زلزال يضرب ألاسكا بالولايات المتحدة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل منطقة تشينياك بولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعمق 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب ألاسكا الأسبوع الماضي

وكان زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب شبه جزيرة ألاسكا، الأسبوع الماضي، حيث قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على عمق 20 كيلومترا.

ووقعت بؤرة الزلزال على مسافة 566 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة أنكوريج الأمريكية.