أستاذ شريعة لـ قناة الناس: أهل الصفة انقطعوا لصحبة النبي والتأدب على يديه

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن أهل الصفة لم يكن عندهم مال، وإنما انقطعوا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأدب على يديه، وكان النبي جعل لهم مكان في نهاية مسجده سقيفة اسمها الصفة، «صفة مكان يعني فكانوا يباتوا فيه، ما لهمش مأوى، اذا فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض الطعام، قدمه لهم فاكلوا، والإ فهم نازرون لله لا يسألون الناس ‘لحافا، فبدأوا يتجردوا ويدربوا نفسهم على التوكل على الله».

حكاية التجريد

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «عشان نعرف حكاية التجريد، وليه بيركز عليها مولانا ابن عطاء الله السكندري، لازم نعرف أصل الصوفية دول كانوا أهل الصفة، أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم سيدنا أبو هريرة، وسيدنا بلال، وسيدنا صهيب، فهم مجموعة من الصحابة، انقطعوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بعض الصحابة نزلوا إلى السوق، وبعضهم تآخوا مع الأنصار وشاركوهم في بيوتهم وفي أموالهم لكن البعض انقطع لله، وانقطع لصحبة رسول الله يتأدبون على يديه ويتعلمون على يديه».