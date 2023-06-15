أمين الفتوى لـ قناة الناس: الشعور بالذنب قلب المؤمن

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده إنها كانت مواظبة على الصلاة والصوم، لكنها سرقت 2000 جنيه، وبعدها تركت الصلاة وطاعة الله، وتشعر بالذنب ولا تعلم ماذا نفعل كى يتوب عليها الله؟.

حركة قلب المؤمن

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «شوف الذنب شؤم الذنب يجر ذنوب مثلما قال الفقهاء، هى سرقت وبعدها تركت الصلاة وقراءة القرآن ده حركة قلب المؤمن، المؤمن شايف ذنبه كبير وده أمر كويس».

الاستغفار والاعتذار

واستكمل: «لازم تردى الفلوس اللى سرقتيها وتعتذرى للسيدة، أو رجعهيم بأي طريقة، وبعدها توبي إلى الله واستغفري».