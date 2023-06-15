متحف كفر الشيخ يُعلن برنامج التدريب الصيفي لطلاب وخريجي كليات الآثار

أعلن متحف كفر الشيخ، عن برنامج التدريب الصيفي لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، لإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل المتحفي، خلال فترة الإجازة الصيفية لعام 2023، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ.

مدير المتحف: غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 80 مشاركاً

وذكر الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، أنّ برنامج التدريب الصيفي خاص بطلاب وخريجي كليات وأقسام الآثار، داعياً من يرغب في الاشتراك التوجه لقسم التدريب بمتحف كفر الشيخ للتسجيل، بدءاً من يوم السبت المقبل 17 يونيو حتى الخميس 22 يونيو 2023، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساءً، لافتاً أنه سوف يتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 80 مشاركاً.

وأشار «فريد»، إلي أنّ برنامج التدريب الصيفي لطلاب وخريجي كليات وأقسام الآثار يأتي في إطار الأنشطة العلمية التي يُقدمها متحف كفر الشيخ لجمهوره.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.