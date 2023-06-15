وزير الري: نواجه تحديات.. وكل أفريقي له الحق في الحصول على المياه

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، تفاصيل فعاليات الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، مؤكدا أن مصر تقود الدول الأفريقية في مجال المياه.

اجتماع وزراء المياه الأفارقة

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع وزراء المياه الأفارقة، فرصة لمساعدة الأفارقة والاستفادة من خبراتهم في مجال المياه، مضيفا أن مصر لديها تحديات مائية، ونحن متواجدين في نهر بالشراكة مع دول أخرى، ولابد أن يعرف الجميع أن كل أفريقي له الحق في الحصول على المياه.

تحديات التغيرات المناخية

وتابع أنه تم التباحث عن تحديات التغيرات المناخية، وعلاقتها بالمياه وتحديات الزيادة السكانية، وكل الدول المشاركة في الاجتماع ترغب في الاستفادة من خبرات مصر في إعادة استخدام المياه، والاستثمار في المياه والمشروعات الضخمة التي نفذتها مصر.

ولفت إلى أن مصر لها مبادرة مهمة، دعينا لها في قمة المناخ الماضية وهي مبادرة التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وبدعم من الحكومة خصصنا مركز تدريب كي يكون مجمع لتبادل خبرات الدول الافريقية في مجال المياه.