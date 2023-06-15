وزير الري يختتم فعاليات الدورة 13 للجمعية العامة لوزراء المياه الأفارقة

اختتم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، موجها الشكر لكافة الحضور على مشاركتهم الفعالة بالجلسة، والجهات الممولة للأمكاو من الدول الأعضاء والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي من خلال مرفق المياه الأفريقي، وفي نهاية كلمته دعا الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والذي سيعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023

وزير الري يؤكد مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه

وأكد مواصلة العمل لضمان الادارة المستدامة للمياه في أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم لها أهمية كبيرة في تحقيق هذه الأهداف.

وتوجه بالدعوة لجميع الدول الأعضاء في الامكاو والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد المطلوبة وتقوية الروابط والشراكات المؤسسية التي ستساعد في وضع قرارات الجمعية العامة الثالثة عشر موضع التنفيذ، لتحقيق رؤية 2025 للمياه في إفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعوة الدول الأعضاء والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد

كما دعا الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والذي سيعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت شعار «العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة»، كما أكد أهمية المشاركة في فعاليات مؤتمر AfricaSan السابع الذي تنظمه دولة ناميبيا خلال نوفمبر المقبل والذي سيوفر منصة أخرى للحوار بين كبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا بالقارة الإفريقية.