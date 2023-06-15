رئيس قطاع الخدمات بميناء الإسكندرية: نشهد تطورا كبيرا ونمتلك 71 سفينة

قال اللواء عماد النجار، رئيس قطاع الخدمات البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية، إن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة وحجم التطوير بهيئة ميناء الإسكندرية غير مسبوق.

توجيهات وزير النقل

وأضاف «النجار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc: «بفضل توجيهات وزير النقل، تطورت هيئة ميناء الإسكندرية تطورًا غير مسبوق ومثير للإعجاب، حيث أصبح ميناء الإسكندرية الآن ينافس بشكل كامل جميع المواني العالمية الأكبر والأحدث، وكلها تقريبًا تشير إلى أنها كذلك المدرجة في طاقم الميناء، ميناء دولي»

مواكبة متطلبات السفن العملاقة

وتابع: «تمتلك الشركة حاليًا أكبر أسطول خدمات بحرية في مصر، حيث يتجاوز أسطول ميناء الإسكندرية البحري 71 سفينة، وجميع أساطيل الإطلاق والبحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، ومتطلبات المحطة، ويمكنها مواكبة متطلبات السفن العملاقة التي من المتوقع أن تدخل المحطة في المستقبل القريب».