اتحاد المواني العربية لـ«الحياة»: الإسكندرية أصبحت تستطيع استقبال أكبر السفن العالمية

أكد اللواء عصام الدين بدوي أمين عام اتحاد المواني البحرية العربية، أن الإدارة السياسية للدولة المصرية تستغل عبقرية المكان وموقع مصر البحري للاستفادة منه، موضحًا أنه لدينا مجموعة مواني ممتدة من العريش شرقًا إلى الجنوب.

تطوير ميناء الإسكندرية

وأوضح اللواء عصام بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الهدف من تطوير ميناء الإسكندرية بعيدًا عن تسهيل حركة التجارة تعظيم الدخل القومي، مؤكدا أن السفن والبضائع التي تدخل لميناء الإسكندرية تُتَرجم لدخل.

الميناء يستطيع استقبال أكبر السفن

وتابع: «التطوير اللي شهدته المواني المصرية كبيرً، وميناء الإسكندرية الميناء الرئيسي لمصر، ولم يطله التطوير من 25 سنة، وما حدث الآن إنجاز كبير، وقبل ذلك ميناء الإسكندرية لم يكن جاذبا، وبعيدًا عن التنافس، ولكن الآن يستطيع استقبال أكبر السفن وسيجذب حركة التجارة العالمية».