أحمد أمين يدعم طفلا مصابا بالأورام: «القعدة معاه خلت نفسيتي حلوة»

حرص الفنان أحمد أمين، على زيارة الأطفال المُصابين داخل المعهد القومي للأورام، صباح اليوم الخميس، وذلك في ضوء دعمهم ومساندتهم في تلك المحنة الصحية، داعيًا الجمهور بضرورة زيارتهم وقضاء بعض الوقت معهم.

ونشر أحمد أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه مع أحد الأطفال المصابين يُدعى «علي»، مُعلقًا عليها بقوله: «في الأوقات اللي فيها اختبارات صعبة ما بكونش متخيل إن ممكن شخص أو قعدة يخلوني في حالة نفسية أحسن».

وأضاف أحمد أمين: «اللي معايا في الصورة ده (علي).. واحد من الأطفال اللي قابلتهم في معهد الأورام.. مش عارف أنا ينفع أقول كده ولا لأ.. بس من خفة دمهم وجمالهم مشيت من عندهم وأنا بدعي لهم بس كمان بقيت نفسيًا أحسن.. روحهم حلوة.. فيه منهم كان بيتألم بس ضحك وقام اتصور معايا.. ربنا يشفي كل مريض ويشرح كل الصدور».

وشارك أحمد أمين، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «الصفارة»، وشاركه البطولة كل من طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول مرشد سياحي، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.