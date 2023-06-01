أحمد أمين يهدي جائزته لطه دسوقي: «شايفه أحسن كوميدي في الموسم اللي فات»

أهدى الفنان أحمد أمين، جائزته كأفضل ممثل كوميدي عن مسلسل «الصفارة» للفنان طه دسوقي والذى حصل عليها في حفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وتسلمها بدلاً منه الفنان طه دسوقي.

أحمد أمين يوجه رسالة لطه دسوقي

وكتب أحمد أمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا أشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدموا الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبوا مني بشياكة أن حد يستلم الجايزة بدالي».

أحمد أمين يطلب من طه دسوقي تسلم الجائزة بدلاً منه

وعن سبب عدم حضور أحمد أمين للحفل قال: «كان عندي ظروف منعتني من الحضور.. وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف، حسيت أني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء»

أحمد أمين يهدي جائزته لـ طه دسوقي

وتابع حديثه: «لقيت أن جايزتي اللي هي أحسن ممثل كوميدي في رمضان، أحسن هدية مني ليه، لأني فعلا شايفه كان أحسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة وإخلاص.. ويا عمر أنت فعلا تستحق».