خطوات الحصول على تمويل لإنشاء مشروع لشباب الخريجين.. تعرف عليها

بمجرد حصول الطالب على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة به، يبدأ في البحث عن فرصة للالتحاق بإحدى الوظائف المناسبة له، وفي كثير من الأحيان يفشل في إيجاد تلك الفرصة، ما يجعله يلجأ إلى إنشاء مشروع خاص، إلا أنه يواجه عقبة عدم توافر التمويل.

ويوفر جهاز تنمية المشروعات فرصة الحصول على تمويل لتلك المشروعات، ولكن بشروط محددة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الفئات المستهدفة والشروط المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات، والتي جاءت كالتالي:

الفئات المستهدفة لتمويل المشروعات متناهية الصغر

- المرأة المعيلة.

- الفقراء النشطون اقتصاديا.

- شباب الخريجين من الجنسين.

- ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم.

- أصحاب الحرف والمهارات اليدوية.

- محدودو الدخل.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات متناهي الصغر

- أن يكون الراغب في الحصول على التمويل لديه رقم قومي وأن يكون مقيم في نفس المحافظة.

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على التمويل عن 21 عاما على الأقل.

- أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع.

- أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.

- أن يكون المقترض أو كفيله ملماً بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 آلاف جنيها.

- أن يقدم المقترض بيانات عن كيفية استغلال القروض ودورة النشاط.

- مساهمة المستفيد في المشاركة بجزء من عناصر النشاط كالمجهود الذاتي.