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«مصر للتأمين»: 31 مليار جنيه قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر

كتب:

أحمد عبد اللطيف
03:57 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر شهد نموًا كبيرًا في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، ويلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قيمة المحفظة المؤمن عليها للتأمين الإلزامي

وأضاف «مهران»، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر، أن قيمة المحفظة المؤمن عليها للتأمين الإلزامي في نشاط تمويل المشاريع متناهية الصغر 31 مليار جنيه لعدد عملاء 5.8 مليون عميل بأقساط متنامية. 

وأشار العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إلى أن مصر للتأمين قامت بإصدار شهادات تأمينية لدعم الفئات البسيطة والمتوسطة من شرائح المجتمع تحت مسمى وثيقة حياة كريمة بقسط تأميني بسيط يتناسب مع الشرائح ذات الدخول المنخفضة داخل المجتمع وبتغطية 100 ألف جنيه بقسط سنوي بسيط يبلغ 100 جنيه كل عام. 

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