حفلات الصيف تشعل شواطئ الغردقة.. وإشغالات الفنادق 100% (صور)

أشعلت حفلات الصيف الليلية شواطئ الغردقة التي شهدت إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من جميع دول العالم على الاستمتاع بأجواء الغردقة صيفا والتفاعل مع الحفلات التي تنظمها الفنادق والمنتجعات السياحية على الشواطئ ليلا.

حفلات الصيف في الغردقة

نظم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة حفلات الصيف ليلا على الشواطئ المفتوحة بمشاركة آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة أكثر من 15 جنسية شاركت الاحتفالات بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين.

إقبال على شواطئ الغردقة

كشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر أن حفلات الغردقة لاقت إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب الذين توافدو بالآلاف على الشواطىء المفتوحة، لافتا إلى أن الحفلات ضمت برامج موسيقية متنوعة وفقرات استعراضية بمشاركة فرق الأنيميشن.

وأكد أن الهدف من الحفلات هو تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة وإظهار صورة مبهجة وأن مصر آمنة وشواطئها آمنة وهي رسالة للعالم من خلال السائحين المشاركين الاحتفال.

تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

أشار إيهاب السيد مدير عام أحد الفنادق السياحية ومنظم الحفلات بأن آلاف السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة تشارك الاحتفالات أكثر من 15 جنسية أجنبية على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا.

ولفت إلى أن الغردقة استقبلت أكثر من 50 ألف سائح خلال الأسبوع الجاري على متن عشرات رحلات الطيران السياحية ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100‪ %

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