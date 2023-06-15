رئيس «المحطات متعددة الأغراض»: نستهدف 50 ألف حاوية شهريا في مشروع «تحيا مصر»

قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إنه عاش رحلة بناء محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض موضحا: «بحس إننا كنا في البدايات ويتم مقاومتنا من بعض الناس رغم أننا عاملين الدراسات وذاكرنا واجتهدنا كويس».

وضع ميناء الإسكندرية بخريطة تجارة الترانزيت

وأضاف «درويش»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن محطة تحيا مصر تعتبر أول نجاح لوضع ميناء الإسكندرية بخريطة تجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، وأقصى شيء في الإسكندرية كانت حاويات الترانزيت.

استقبال 65 سفينة

وأوضح أن الفترة التجريبية بدأت فبراير الماضي، بينما تشغيل المحطة بدأ منذ 3 أشهر ونصف، وجرى تداول 60 ألف حاوية، واستقبال 65 سفينة، وهذا ليس المقياس، مشددًا: «مش هدفنا نعمل في الشهر كذا، ولكن في تخطيطنا ودراستنا أن الشهر لا يقل عن 30 إلى 50 ألف حاوية، وحاليا نحقق 5 أو 10 آلاف حاوية في الشهر، وهذا تشغيل تجريبي».