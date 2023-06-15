رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس «المحطات متعددة الأغراض»: نستهدف 50 ألف حاوية شهريا في مشروع «تحيا مصر»

كتب:

محمد عزالدين
11:01 م | الخميس 15 يونيو 2023
اللواء عبدالقادر درويش

اللواء عبدالقادر درويش

قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إنه عاش رحلة بناء محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض موضحا: «بحس إننا كنا في البدايات ويتم مقاومتنا من بعض الناس رغم أننا عاملين الدراسات وذاكرنا واجتهدنا كويس».

وضع ميناء الإسكندرية بخريطة تجارة الترانزيت

وأضاف «درويش»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن محطة تحيا مصر تعتبر أول نجاح لوضع ميناء الإسكندرية بخريطة تجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، وأقصى شيء في الإسكندرية كانت حاويات الترانزيت.

استقبال 65 سفينة

وأوضح أن الفترة التجريبية بدأت فبراير الماضي، بينما تشغيل المحطة بدأ منذ 3 أشهر ونصف، وجرى تداول 60 ألف حاوية، واستقبال 65 سفينة، وهذا ليس المقياس، مشددًا: «مش هدفنا نعمل في الشهر كذا، ولكن في تخطيطنا ودراستنا أن الشهر لا يقل عن 30 إلى 50 ألف حاوية، وحاليا نحقق 5 أو 10 آلاف حاوية في الشهر، وهذا تشغيل تجريبي».

 

اقرأ المزيد:

عضو لجنة النقل: محطة تحيا مصر توفر 3500 وظيفة للشباب

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. نظام آلي بالكامل يعمل بأحدث معدات التشغيل

السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن الإدارة المالية والتكنولوجية لمحطة تحيا مصر

السيسي يلتقط صورة تذكارية في ختام افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية

بث مباشر.. جولة تفقدية للرئيس السيسي لوحدات محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

السيسي يستمع إلى شرح عن مهام غرفة التخطيط في محطة تحيا مصر
بقلم محمد عزالدين