تمتلك محافظة سوهاج مقومات أثرية وطبيعة وتاريخية، تجعلها مقصد لكل أسرة أو مواطن أو مغترب أو سائح يريد الاستماع والاحتفال والتنزه بعيد الفطر، إليكم أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة سوهاج، في ظل ما تقدمه «الوطن» من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها على مدار الساعة، وبحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان لها.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة سوهاج

وجاءت أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة سوهاج متعددة في أغلب مراكز المحافظة، بينما تتميز كل من مدينة سوهاج ومدينة أخميم ومدينة البلينا، وحي الكوثر بالعديد من المقومات والمعالم السياحية والتاريخية والطبيعة، حيث جاءت أشهر الأماكن بها كالتالي:

- الحديقة المتحفية التي تقع أمام ديوان عام سوهاج.

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم.

- متحف سوهاج القومي، بمدينة نصر شرق سوهاج.

- معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا.

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج

معبد ميرت آمون ويقع في مدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد دائرة مركز سوهاج.

- مقابر الحواويش، بدائرة مركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.

أماكن فسحة في سوهاج

من بين أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة سوهاج 2023 زيارة المعالم الدينية والتي جاء على رأسها الآتي:

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.

- الدير الأحمر، يقع في نجع الدير بإدفا.

- الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا مركز سوهاج.

وفي نفس السياق أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن قيام المدرية والإدارات والاستعدادات في تجهيزات الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وحددت شروط وضوابط لصلاة العيد في بعض المساجد.

كما كثفت محافظة سوهاج من استعداداتها لاستقبال العيد صلاة عيد الأضحى، من خلال تجهيز أماكن الخروج في عيد الأضحى بمحافظة سوهاج، تعمل على مدار الوقت خلال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتلقي أي بلاغات أو طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فتران الاحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة في الحدائق والمنتزهات والشوارع.