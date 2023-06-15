أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح.. مزارات شاطئية وأثرية

يبحث المصطافون عن أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح، خلال زيارتهم لقضاء المصيف والهروب من الأجواء الحارة قادمين من مختلف المدن والمحافظات المصرية كالصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة علي أجمل سواحل البحر المتوسط، في مرسي مطروح، في ظل وجود أماكن عديدة الفسح يحرص عليها الكثيرين في العيد.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح، تتنوع منها مزارات شاطئية، وأخري أثرية، وثالثة بيئية وتراثية، في ظل التنوع في المقومات السياحية الموجودة على أرض محافظة مطروح التي تتيح للزائر الاستمتاع بمختلف المزارات السياحية وهو ما أكده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن».

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح

وحول أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح، أكد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أن المزارات الشاطئية من أبرز الأماكن التي يقبل عليها المواطنين خلال الأعياد ومنها هضبة عجيبة، التي تعد من أجمل المزارات الشاطئية وتجذب المصريين والسياح الأجانب، لما تتمتع به من طبيعة وجمال للصخور والهضبة من أعلي وألوان مياه البحر الفيروزية، وحمام كليوباترا والممشي الزجاجي، والتقاط الصور التذكارية به.

أماكن أثرية للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح

وتعد المتاحف من أشهر أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة مطروح، طبقاً لأشرف فؤاد مدير شركة سياحة بمطروح لـ«الوطن»، ومنها متحف آثار مطروح، الذي يجمع قطع أثرية تعود للعصور الرومانية والفرعونية ويقع في وسط مدينة مرسى مطروح بجوار مكتبة مصر العامة، ومتحف روميل الذي يوجد به جميع المحتويات الخاصة بالقائد الألماني المارشال روميل، في الحرب العالمية الثانية، الذي كان يقود قواته ضمن قوات المحور مع إيطاليا واتخذ من هذا الكهف الجبلي الواقع على شاطئ البحر شرق المدينة، مقرا له، ليطلق على الشاطئ بعد ذلك شاطئ روميل.

كما تتاح أماكن أخرى، كالوديان ورحلات الزردة ومنها شواطئ مرسى مطروح العامة والحدائق العامة مثل حديقة الغزالة وحديقة كليوباترا، وكورنيش مرسى مطروح، بالإضافة إلى الملاهي والسيرك والطفطف التي يقبل عليها الزائرين للاستمتاع بها وأسرهم خلال العيد، في أجواء جميلة ومبهجة في مرسى مطروح.