موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية.. الأربعاء 28 يونيو

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد عيد الاضحى 2023 في الدول العربية سيكون متوافقاً في أغلب الدول العربية والإسلامية، حيث ستكون وقفة عرفة للعام الحالي 1444 هجرياً.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وذكرت وسائل إعلام عربية أن موعد عيد الاضحى 2023 في الدول العربية سيوافق الأربعاء العاشر من ذو الحجة 1444 هجريا و 28 يونيو 2023 ويتوقع أن يكوت مدة إجازة العيد 4 أيام في أغلب الدول العربية والإسلامية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وسيكون أول يوم عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين في أغلب الدول العربية الأربعاء 28 يونيو في أغلب الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين قطر وجمهورية مصر العربية وليبيا والمغرب والجزائر وجزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وسوريا ولبنان وعدة دول عربية أخرى.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وبعد أن عرفنا موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية، فإننا يجب أن نعرف أن هناك عادات مختلفة في الدول الإسلامية والعربية من أجل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والتي تبد بصلاة العيد ثم الذهاب إلى الأقارب من أجل الاحتفال معهم وذبح الأضاحي تقربا لله ويتم توزيع الأضاحي على الأقارب والأحباب والمحتاجين بحسب الدين الإسلامي.