موعد عيد الأضحى 2023 في ينبع.. توقيت الصلاة وطريقة الاحتفال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، لذلك يرغب عدد كبير من المصريين والسعوديين بالمملكة العربية السعودية، في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في ينبع، وكذلك يوم عرفات فلكيًا، وفق ما أعلنت عنه الجمعية الفلكية بجدة خلال الأيام الماضية قبل حلول شهر ذي الحجة 1444هـ الذي يتميز بموسم الحج من كل عام.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، موعد عيد الأضحى 2023 في ينبع، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم المواطن يوميا، من أجل إعداد الترتيبات و التجهيزات اللازمة للاحتفال بالعيد.

موعد عيد الأضحى 2023 في ينبع

ووفقا لمركز الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية فإن موعد عيد الأضحى 2023 في ينبع، يوافق يوم 28 يونيو المقبل، في الموعد المحدد له من كل عام وهو العاشر من ذي الحج، ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفي تلك الأيام يحتفل السعوديين من خلال زيارة أقاربهم وذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد حسب كل م.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في ينبع

وأعلنت الصحف السعودية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ في جميع مدن المملكة العربية السعودية، إذ أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في ينبع، في تمام الساعة 6:06 صباحا يوم 28 يونيو المقبل.

موعد يوم عرفة في ينبع

يوافق يوم عرفة، وهو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحجة من كل عام، يوم الثلاثاء 27 يونيو، فى التاسع من شهر ذي الحجة، وبحسب أركان الإسلام المعروفة، يكون فيه أهم ركن في مناسك الحج.