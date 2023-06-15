أيام تفصلنا عن استقبال العيد الكبير ويبدأ عدد من المواطنين الاستعداد لقضاء إجازة العيد حيث تحتضن المدن المختلفة أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة القليوبية تبدأ من 5 جنيهات لدخول بعض الحدائق والمتنزهات والنوادي للاحتفال بالعيد وسط البهجة والسرور

تستعرض «الوطن» قائمة أكثر أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة القليوبية التي تشهد إقبالا من المواطنين للخروج والاحتفال الاستمتاع بالعيد

حدائق القناطر أبرز أماكن للخروج في عيد الأضحى بالقليوبية

وتضم قائمة أكثر أماكن للخروج في عيد الأضحى في القليوبية حدائق القناطر الخيرية التي يطلق عليها حدائق الشرق أو منتجع الغلابة التي تستقبل الأف من الأهالي احتفالا بالعيد وفق المهندس أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر لـ«الوطن» مشيرا إلى أن الفسحة في هذه الحدائق بسيطة وغير مكلفه وتبدأ من 5 جنيهات إلى 20 جنيها كرسوم دخول للحدائق المختلفة التابعة لوزارة الري.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة القليوبية

أضاف مدير ري القناطر أن الحدائق بالقناطر الخيرية بدأت استعادتها ضمن أهم أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة القليوبية، حيث جرى تجهيز الحدائق لاستقال المواطنين في الحدائق المختلفة التابعة لها وهي حدائق الجامع أمام سجن النساء والتوفيقي بتذكرة 5 جنيهات للفرد والنخيل و«التوفيقي أ» و«النموذجية أ» والياسمين وأبو أردان بتذكرة 10 جنيهات للفرد وعفلة المعروفة بـ«لؤلؤة الشرق» والمركز الثقافي والبحيرة والنيل بسعر بتذكرة 20 جنيها للفرد.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تجهيز واستعداد الحدائق العامة والمتنزهات بالفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية وحديقة صقلية والطفل ببنها.

أضاف أنه جرى تجهيز الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة ومتنزهات قليوب والعبور وقها وطوخ وكورنيش وحدائق كفرشكر وشبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى للاحتفال بعيد الأضحى.