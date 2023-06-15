 خبير اقتصادي: الدولة تستهدف استغلال 5% من المعادن الموجودة في باطن الأرض

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحصول على المادة الخام يطلق عليه الصناعة الاستخراجية، وهذا الاستخراج إلى معدات وتقنيات حديثة.

صناعة التعدين

وأكد نافع، خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية «إي تي سي»، أنه يجري استغلال نصف في المائة فقط من المعادن، وتستهدف الدولة في السنوات القليلة المقبلة استغلال 5% من تلك المعادن.

نسبة مساهمة القطاع الخاص

وتابع: «مصر بها بعض المعادن ذات التركيز المرتفع وعلى رأسهم الفوسفات ونصدر للخارج 5 مليون طن سنوياً»، مضيفا «نسبة مساهمة القطاع الخاص في التعدين مرتفعة بصورة كبيرة منذ عام 2019، ولكن قبل هذا التاريخ كانت نسبة مشاركته منعدمة».