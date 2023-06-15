ضبط 99 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجرى ضبط 99 مخالفة وتحرير محاضر بالمخالفات.

شن حملات تموينية بالدقهلية

وأكد«دايرة» أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح أن الحملات المجمعة بالمديرية جريت من قبل إدارة الرقابة التجارية علي الإدارات التالية «بندر ميت غمر، منية النصر، طلخا، نبروه، بنى عبيد، بندر المنصورة، الجمالية، السنبلاوين، دكرنس».

تحرير 99 محضر بالمخالفات بالدقهلية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط 99 مخالفة تموينية، وجاءت كالآتي:

- 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 20 محضرا نقص وزن مابين5- 15 جم .

- 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

- 6 محاضر انتهاء من الإنتاج.

- 7 محاضر تصرف في دقيق 106شيكارة

- 3 محاضر عدم وجود ميزان داخل المخبز.

- 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 1 محضر تجميع قمح.

- 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي السجائر.

- 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص

- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدال تمويني

- 9 محاضر ذبح خارج السلخانة.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأوضح «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين وأنها تظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.