أماكن الخروج في عيد الأضحى بالغردقة.. بينها جزر بحرية ومتاحف

مع اقتراب عيد الأضحى، يبحث الكثير من المواطنين عن الوجهات السياحية المميزة لقضاء الإجازة من المدن الساحلية، من بينها أماكن الخروج في الغردقة، والتي تضم مزارات سياحية وجزر بحرية ومحميات طبيعية ومتنزهات ومتاحف وشواطئ.

أماكن الخروج في الغردقة

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الغردقة تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين خلال عيد الأضحى، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن أماكن الخروج في الغردقة متعددة، وهي من أفضل المدن السياحية المصرية لقضاء إجازة العيد.

أماكن الخروج في عيد الأضحى بالغردقة

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن أفضل أماكن الخروج في الغردقة خلال عيد الأضحى تتضمن:

الجزر البحرية

تضم الغردقة عددا من الجزر والمحميات الطبيعية ومناطق الغوص والسنوركل، وأهمها جزيرة الجفتون، وتضم شواطئ خلابة، وتبعد قرابة ساعة بالمركب السياحي جنوب شواطئ الغردقة.

ممشى سياحي

كما تضم الغردقة أكثر من ممشى سياحي، منها ممشى الغردقة وممشى النصر وممشى شيري وممشى الأحياء وممشى شيراتون وممشى مارينا، وجميعها مجانية.

متاحف الغردقة

ويوجد بالغردقة عدد من المتاحف، بينها متحف الغردقة للآثار، ويحتوي على ألفي قطعة أثرية أصلية، تحكي عن العصور المختلفة، ومتحف الرمال ويضم أكثر من 40 تمثالا من الرمال الناعمة، ومتحف أكواريوم ويضم 22 حوضا زجاجيا به جميع الكائنات البحرية النادرة، ومتحف الأحياء المائية، ويضم كائنات بحرية محنطة.

شواطئ عامة

كما تضم المدينة الساحلية عددا من الشواطئ العامة، والتي تعد من أفضل أماكن الخروج في الغردقة خلال عيد الأضحى، من بينها العائلات وشاطئ العائلات 2 وشاطئ ميريت، والدخول فيها بأجور رمزية، وتخضع لإشراف محافظة البحر الأحمر.

المارينا السياحي

تعد المارينا السياحي من أفضل أماكن الخروج في العيد بالغردقة، وبها ميناء عالمي لليخوت وعدد من الكافيهات والمطاعم والمولات والبازارات السياحية، وتقع بشارع شيراتون.