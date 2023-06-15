الحوار الوطني «الصحة والشباب.. مستقبل مصر»

الشباب هم أمل المستقبل، والصحة أحد الملفات الحيوية المهمة فى المجتمع، كلتا القضيتين فتحهما الحوار الوطنى وسط مناقشات واسعة امتدت لأكثر من 10 ساعات اليوم، ضمن لجنتى الشباب والصحة المدرجتين على المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.

وجاءت المناقشات متنوعة وفى إطار الشعار الذى رفعته إدارة الحوار الوطنى منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس الأمناء مايو من العام الماضى، وهو شعار «نعم للتوافق»، وعلى مدار أكثر من 12 شهراً التزم الأعضاء التسعة عشر بالشعار وتحويله إلى قاعدة عامة لا يمكن الخروج عنها.

نعم للتوافق.. لم تقف القاعدة عند طاولة مجلس الأمناء وحدها، بل امتدت وانتقلت لتصل إلى كل طاولات الحوار على مدار جلساته المختلفة التى انطلقت قبل 3 أسابيع، لبحث ومناقشة كافة القضايا، وإبداء وطرح كل الحلول.

اتسمت جلسات المحاور الثلاث للحوار بتنوع الآراء وتعدد وجهات النظر وإفساح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، فى ظل إدارة تلتزم بما أقرته اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك، دون مغالبة ولا إقصاء ولا تهميش.

وجاءت جلستا الأمس فى المحور المجتمعى لتستكملا جلسات الأسبوع الثالث للحوار الذى بدأ الأحد الماضى، لمناقشة بقية القضايا التى يصل عددها إلى 113 قضية يُجرى طرحها تباعاً، فيما تستعد حالياً إدارة الحوار لبحث وتدارس التوصيات التى شهدتها كل لجنة، من أجل صياغة مخرجات توافقية ترفعها إلى الرئيس السيسى، الذى أكد رعايته للحوار، وتذليل كل العقبات من أجل إنجاحه، مع وعده بحضور الجلسات النهائية بعد أن تكتمل المناقشات بمشاركة كل القوى الوطنية، إلا من تورط فى عنف أو حرض على إرهاب.