عاجل.. «كاف» يفاجئ الأهلي بشأن مباراة السوبر الأفريقي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على أحد الملاعب السعودية بعد الاتفاق المبرم بين الاتحادين الأفريقي والسعودي من أجل إقامة بعض المشاريع الرياضية بين الطرفين خلال السنوات المقبلة حسب بيان رسمي من كاف خلال الأيام الماضية.

السوبر الأفريقي في السعوديةوقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ«الوطن سبورت» إن الاستقرار حتى الآن داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي بإقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في المملكة العربية السعودية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أقام بطولة السوبر الأفريقي آخر 4 سنوات في دولة قطر، وشهدت تتويج الزمالك والأهلي مرتين والوداد المغربي مرة وحيدة.

موعد مباراة السوبر الأفريقيوأعلن اتحاد العاصمة الجزائري عن موعد إقامة السوبر الأفريقي ما بين أيام 11 إلى 14 من أغسطس المقبل عبر بيان بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما اتحاد العاصمة الجزائري لفوزه بكأس الكونفدرالية.