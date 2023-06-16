حالة الطقس اليوم الجمعة: موجة حارة وعاصفة ترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيمة تتراوح بين 3 و4 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا على السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، يصاحبها نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد أنّ درجات الحرارة غدا العظمى والصغرى ستسجل كما يلي:

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 - 24

- بورسعيد 32 - 24

- الإسماعيلية 38 -

- السويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 - 23

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 -