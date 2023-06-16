أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الشرقية.. أبرزها حديقة الحيوان

أيام قلائل ويستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك 2023 فيما يستعدون لزيارة أماكن الخروج في عيد الأضحى بمحافظة الشرقية، وتتنوع أماكن الخروج بعيد الأضحى بأسعار مخفضة أبرزها حديقة الحيوان ونادي الصيادين والممشى السياحي في مدينة الزقازيق بالإضافة إلى السينما في قصر الثقافة بأسعار تذاكر اقتصادية للأسر والعائلات.

أماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 بالشرقية

تستعرض بوابة «الوطن» أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الشرقية عام 2023 ولعل أبرزها هي حديقة الحيوان ومتحف تل بسطا الأثري ونادي ضباط الشرطة.

حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق

تعد حديقة الحيوان بالزقازيق أحد أبرز الأماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 بمحافظة الشرقية وتفتح أبوابها أمام الزوار بسعر رمزي مخفض إذ يبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات، وهي أقل أماكن الخروج في العيد الأضحى بالشرقية تكلفة.

نادي العائلات بالصيادين

يعد نادي العائلات في منطقة الزقازيق من أماكن الخروج في عيد الأضحى بمحافظة الشرقية وهي مقامة على مساحة كبيرة تصل لنحو ألفين متر وبها مقاعد وألعاب للأطفال وبوفيه بأجر رمزي للطعام.

منتجع ستار فيش

هي منطقة جديدة للتنزه يقبل عليها الزوار وهي من أماكن الخروج في عيد الأضحى 2023 بالشرقية، تتميز بمظهر مختلف عن باقي أماكن الخروج في العيد، وتقع في طريق الزقازيق بلبيس بالقرب من قرية الحصة.

ممشى الزقازيق السياحي

يقع ممشى الزقازيق السياحي على امتداد بحر مويس ويبدأ من أمام مبنى ديوان عام المحافظة وحتى أمام جامعة الزقازيق وتحديدا كلية الاداب جامعة الزقازيق ويعد من أهم أماكن الخروج في عيد الأضحى بالشرقية وباقي أيام العام أمام المواطنين فالفسحة على الممشى مجانية وغير مكلفة.

متحف آثار تل بسطا

يقع متحف آثار تل بسطا بمنطقة التجنيد أمام مركز إصدارات البطائق والرقم القومي وهو من أهم أماكن للخروج في عيد الأضحى بالشرقية 2023 بمدينة الزقازيق، وتنخفض قيمة التذكرة أمام الطلاب.

إعلان الطوارئ أثناء العيد

وتعلن محافظة الشرقية قبل عيد الأضحى المبارك 2023 والأجهزة التنفيذية الحكومية رفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد وتوفير مناخ جيد للمواطنين وحرصا على إتاحة أجواء مناسبة للعيد وقضاء إجازة ممتعة وتأمين أماكن للخروج في عيد الأضحى بالشرقية لعام 2023.