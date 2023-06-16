كم خسر الذهب في 15 يوما؟.. عيار 21 انخفض 70 جنيها

منذ إعلان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وتشهد سوق الذهب انخفاضات متتالية، أثبتت محاسن هذا القرار.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أسعار الذهب، وكم خسر الذهب منذ أول يونيو حتى اليوم؟

وبالنسبة لسعر الذهب يوم 1-6-2023 في الصاغة، الذي شهد تراجعًا في بداية التعاملات حينها، نرصد أسعار الأعيرة في السطور التالية حسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2669 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2335 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2001 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1557 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1334 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم بـ18 ألفًا و680 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، الأونصة فإنه وصل إلى 1962.2 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب اليوم الخميس 15 يونيو انخفاضا في الأسعار عن اليوم السابق له بتراجع 15 جنيها للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيها، بينما تراجع سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بقيمة 16 دولاراً، لتسجل مستوى 1932 دولاراً.

سعر الجنيه وجرام الذهب عيار 24

فيما سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1942 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1510 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18120 جنيها.

ويبلغ الانخفاض في جرام الذهب عيار 21 نحو 70 جنيها، فيما انخفض سعر جرام 18 ليسجل نحو 59 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 80 جنيها، فيما انخفض سعر جنيه الذهب نحو 560 جنيها.

وافتتحت الأوقية التعاملات في البورصة العالمية، اليوم الخميس، عند مستوى 1942 دولاراً، ولامست مستوى 1958 دولاراً، واختتم التعاملات عند مستوى 1946 دولاراً.