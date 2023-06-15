استقرار سعر الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 في الصاغة.. بكم عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 في الصاغة، استقرارًا خلال بداية التعاملات، بعد التراجع أمس خلال تعاملات اليوم بقيمة نحو 30 جنيهًا، لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 في الصاغة، لجرام الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات 2280 جنيهًا، ونرصد في السطور التالية أسعار الأعيرة والجنيه الذهب وفقا لشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ2606 جنيهات، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2280 جنيهًا، للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1954 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1520 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1303 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب جاء بـ18240 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة 1946 دولارًا أمريكيًا.