أسعار الذهب تخسر 10 جنيهات في تعاملات الظهيرة.. بكم عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة، عن التعاملات الصباحية بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، و12 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وسعر الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 في الصاغة، يمكن التعرف على الأعيرة في السطور التالية بالتفاصيل بعد انخفاض الأسعار خلال تعاملات الظهيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بعد انخفاضه 12 جنيهًا عن التعاملات الصباحية، بـ2594 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، جاء بـ2270 جنيهًا، للشراء دون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 بـ1946 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1513 جنيهًا، وجرام عيار 12 بـ 1297 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب، 18160 جنيهات للشراء، دون مصنعية وضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة بـ1931 دولارًا أمريكيًا.