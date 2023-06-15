«آي صاغة»: موجة تراجع بأسعار الذهب وأدنى مستوى للأوقية في 3 شهور

سجلت أسعار الذهب موجة تراجعات في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، كأطول موجة تراجع منذ فبراير الماضي، نتيجة ارتفاع الدولار.

جاء هذا التراجع مدفوعاً بتصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، عن عزمه رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، كما أوضح أنه لن يكون من الملائم خفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري، وتوقع أن تتراجع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال العام المقبل.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في نطاق 5 و5.25 % للمرة الأولى منذ يناير 2022، وبعد 10 زيادات متتالية في معدلات الفائدة منذ مارس 2022.

أسعار الذهب تتراجع 15 جنيهاً للجرام

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهاً للجرام في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيهاً، بينما تراجع سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بقيمة 16 دولاراً، لتسجل مستوى 1932 دولاراً.

سعر الجنيه وجرام الذهب عيار 24

وأضاف المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيهاً، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1942 جنيهاً، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1510جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18120 جنيهاً.

حالة من التقلبات وعدم الاستقرار

ولفت «إمبابي» إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من التقلبات وعدم الاستقرار خلال تعاملات أمس الأربعاء، نتيجة حالة الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2285 جنيهاً، وتراجع إلى 2275 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2285 جنيهاً.

وافتتحت الأوقية التعاملات في البورصة العالمية، اليوم الخميس، عند مستوى 1942 دولاراً، ولامست مستوى 1958 دولاراً، واختتم التعاملات عند مستوى 1946 دولاراً.

موجة تراجع قوية خلال الفترة المقبلة

وأعرب «إمبابي» عن توقعه أن تشهد أسعار الذهب، في الأسواق المحلية، موجة تراجع قوية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الطلب، وتراجع الأسعار العالمية، واحتمالية تراجع الدولار بالسوق السوداء، وهي العوامل المحددة لأسعار الذهب بالسوق المحلي.

وأضاف أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب أمس الأربعاء، قد أربكت السوق السوداء للدولار، حيث استبعد السيسي توجه الدولة لخفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، باعتباره «أمن قومي»، وذلك في إطار مراجعات صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من القرض والبالغة نحو 347 مليون دولار.