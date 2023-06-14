خسائر جديدة في سعر الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في محال الصاغة، خلال منتصف التعاملات عن التعاملات الصباحية، بقيمة 10 جنيهات لعيار 21، وسبق أن شهد انخفاضًا في الصباح بنحو 25 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وجاء جرام الذهب عيار 21 بـ2275 جنيهًا ضمن سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات، وفقا لشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، جاء بـ2600 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1950 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1517 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة بـ18200 جنيه، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

فيما جاء سعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة 1956 دولارًا أمريكيًا.