علي جمعة لـ«الشاهد»: تنظيم الإخوان أدخل كتبا ممنوعة أثناء حكمه لمصر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه فوجئ وقت حكم تنظيم الإخوان بشحنة وصلته في دار الإفتاء مكتوب عليها رئاسة الجمهورية، ثم اتصل بالرئاسة فوجد الرقم خطأ، وحين اتصل بقصر عابدينرد عليه رئيس الديوان وقال له: «أرسلها لنا».

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»: أرسلت إليهم الشحنة ولم أعرف ما بداخلها ولا أعرف ما الجهة التي أرسلتها، ولم يشكروني حتى يومنا هذا على وصول الشحنة.

تكوين الجماعات

ولفت إلى أن أهل السنة لا يترحمون على المبتدع، الذي ابتدع في دين الله شيئا يخالفه، ومحمد مرسي فعل أشد من هذا، وأولها تكوين التنظيمات، لأن تكوينها بدعة لم يأمر بها الرسول، فلا يجوز الترحم عليه إلا تفضلا، لا نكفرهم ولكن نصفهم بما أحدثوه من البدعية.

إخراج الإخوان من السجون

وقال جمعة إنه تخرج من الجامعة عام 1973، بالتزامن مع إخراج الإخوان من السجون سنة 1972، وفوجئنا بكتب ممنوعة بدأت تدخل مصر من الدول العربية، ومنها كتب لسيد قطب، وبدأت الجماعة تظهر على الخريطة على مستوى الكتب والأشخاص.