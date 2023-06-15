علي جمعة لـ«الشاهد»: سقوط الإخوان ترتيب منطقي.. وتوقعته قبلها بـ6 أشهر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، كنت في رحلة علمية في أمريكا يناير 2013، وفوجئت بدعوة استماع من الكونجرس، ووصلت ووجدت نحو 7 من أعضاء الكونجرس، وسألوني عن الأحوال في مصر، ووصول الإخوان للحكم.

الإخوان «مش ماشيين كويس»

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن عضو الكونجرس سألني هل الإخوان «ماشيين كويس والشعب مبسوط منهم»، قلت له «لا، لا هما ماشيين كويس ولا الشعب مبسوط منهم».

وتابع: أن هذا العضو سأله لماذا، فأجاب جمعة «تخيل لو سائق لا يعرف القيادة يقود سيارة، فما النتيجة؟»، فتساءل عن النتيجة، فقلت «حادثة طبعا، سيصطدم بشجرة»، فقال متى يصطدم بالشجرة، فقلت في خلال 6 أشهر.

سقوط الإخوان ترتيب منطقي

وأوضح أن هذا العضو حين زار مصر في 2015، سألني هل كنت تتوقع سقوط الإخوان أم كانت لديك معلومات، فقلت له هذا ترتيب منطقي للأشياء، فسألني «والآن؟»، قلت الآن من يديرون البلد يعرفون كيف يسيرون بها.